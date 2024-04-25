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Лукашенко пообещал обнародовать численность вооружений в Польше

Лукашенко: Белоруссия обнародует численность и номенклатуру вооружений Польши

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Польские военнослужащие под предлогом усиления охраны границы решают диверсионные и разведывательные задачи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает РИА Новости.

Глава республики отметил, что Варшава хочет создать самые мощные сухопутные войска в регионе. При этом она рассчитывает получить военно-техническую помощь со стороны США при реализации этой инициативы.

«Что касается боевых подразделений Вооруженных сил Польши <...> под предлогом усиления охраны границы военные решают разведывательные и диверсионные задачи», — сказал Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания.

В свою очередь, агентство ТАСС обратило внимание на обещание главы республики обнародовать численность и номенклатуру всех имеющихся у Польши вооружений. Президент подчеркнул, что уже завтра журналисты начнут распространять соответствующую информацию.

Также белорусский лидер рассказал, что к границе были переброшены несколько батальонов армии страны полной оперативной готовности. Они прибыли из Витебской области, уточнил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил о превращении Польши и ряда других стран в плацдарм НАТО.

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