В Кремле рассказали о планах Путина на майские праздники

Российский президент Владимир Путин проведет майские праздники в рабочем ритме. О планах главы государства на праздничные каникулы рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«У него праздники рабочие, рабочие праздники», — заявил представитель президентской администрации.

Согласно информации Пескова, запланирована грядущая поездка Путина в Якутию, дата пока открыта.

«Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет», — сообщил он.

Помимо того, российский лидер намерен нанести рабочий визит в Китай, примерные сроки пока не раскрываются.

«Вместе с китайскими партнерами мы все объявим», — пообещал пресс-секретарь.

Некоторое время назад Песков заявил, что традиционные майские совещания Путина с участием Министерства обороны в Сочи пока не планируются. Однако они состоятся, если президент сочтет их целесообразными, добавил он.

Ранее сообщалось, как россияне готовятся к увеличению трат на майских праздниках.