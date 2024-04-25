Глава МИД ЮАР высказалась за прямые переговоры Путина и Зеленского

Прямые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским могут привести к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в беседе с бразильским изданием Folha de Sao Paulo.

«Мы продолжаем выступать за то, чтобы два лидера сели за стол переговоров», - подчеркнула она.

Глава внешнеполитического ведомства также отметила, что целью ЮАР остается создание таких условий, при которых «Россия и Украина находились в одной комнате». Бразилия и Индия поддерживают позицию ЮАР, добавила она.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад не будет учитывать мнение государств глобального Юга во время обсуждений «формулы мира Зеленского», могут быть только косметические изменения, но не пересмотр.

Ранее сообщалось, что в ЮАР предложат Москве мирную миссию по Украине.