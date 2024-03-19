В ЮАР предложат Москве мирную миссию по Украине

Генеральный директор министерства иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской республики (ЮАР) Зане Дангор собирается посетить Москву с предложением мирной миссии по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство ЮАР в России.

«Ожидается, что после поездки в Киев будет запланирован аналогичный визит в Москву», — отмечают в дипломатическом представительстве.

В посольстве также заявили, что ЮАР в данный момент взаимодействует по урегулированию кризиса как с Россией, так и с Украиной. При этом контакты происходят, как отмечается, на «высоком уровне».

До этого официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в ЮАР не ожидается до президентских выборов, которые пройдут в республике в конце мая.

Заявление было сделано на фоне информации нескольких изданий о том, что Зеленский планирует визит в Южно-Африканскую Республику.

Ранее в Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван.