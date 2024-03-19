Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЮАР предложат Москве мирную миссию по Украине

Глава МИД ЮАР собирается посетить Москву с предложением мирной миссии по Украине

close
100%
Depositphotos

Генеральный директор министерства иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской республики (ЮАР) Зане Дангор собирается посетить Москву с предложением мирной миссии по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство ЮАР в России.

«Ожидается, что после поездки в Киев будет запланирован аналогичный визит в Москву», — отмечают в дипломатическом представительстве.

В посольстве также заявили, что ЮАР в данный момент взаимодействует по урегулированию кризиса как с Россией, так и с Украиной. При этом контакты происходят, как отмечается, на «высоком уровне».

До этого официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в ЮАР не ожидается до президентских выборов, которые пройдут в республике в конце мая.

Заявление было сделано на фоне информации нескольких изданий о том, что Зеленский планирует визит в Южно-Африканскую Республику.

Ранее в Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами