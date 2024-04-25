Лукашенко сравнил Украину с «наркоманом» на коротком поводке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада превратили Украину в «наркомана», которого держат на коротком поводке, обещая новые вооружения и финансирование. Его слова приводит ТАСС.

«Коалиция западных государств целенаправленно его [конфликт] затягивает. Превратили и саму Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения, финансовых вливаний», — заявил Лукашенко.

До этого он заявил, что Украина может прекратить свое существование в условиях отсутствия переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Белорусский президент также заявлял, что украинский конфликт является основным и реальным риском для Белоруссии. Он считает, что США стремятся «сделать все», чтобы втянуть Белоруссию в конфликт. По его словам, Вашингтону необходимо «запустить механизм втягивания остальных государств», что означает ослабление западноевропейских и восточноевропейских стран.

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