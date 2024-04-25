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В России назвали ключевую цель, с которой США выделяют деньги Киеву

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: США дают деньги Киеву не ради победы Украины

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Tobias SCHWARZ/Reuters

США дают деньги Киеву не ради победы, а для затягивания боевых действий. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя утвержденный в Вашингтоне законопроект о выделении нового пакета помощи Украине.

«На эти деньги будут поставляться вооружения и боеприпасы, в том числе пресловутые самолеты F-16 и ракеты ATACMS для ударов по Крымскому мосту, Ростову, Курску и так далее. Противник, очевидно, не рассчитывает, что с помощью этого оружия ему удастся нас одолеть. Цель нашего врага состоит в том, чтобы продлить войну на возможно более долгое время», — сказал Малофеев.

По его словам, Запад рассчитывает, что в конце концов дождется усталости российской стороны на фронте. Однако эти надежды тщетны, подчеркнул он.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине и другим союзникам американцев.

Байден также сообщил, что Вашингтон начнет военные поставки Украине в ближайшие часы. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. Всего в общей сложности объем помощи Киеву составит $61 млрд.

Пакет военной помощи США составляет $95 млрд и, помимо Украины, предполагает выделение $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле пояснили, как влияет помощь США Украине на ситуацию на фронте.

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