Лукашенко предрек конец существования Украины

Украина может прекратить свое существование в условиях отсутствия переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность и может прекратить существование», - подчеркнул президент Белоруссии.

В рамках того же мероприятия белорусский президент заявлял, что украинский конфликт является основным и реальным риском для Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко предложил Западу «сыграть вничью» в украинском конфликте.

Ранее в СБ Белоруссии рассказали о проекте доктрины нацбезопасности Союзного государства.