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В СБ Белоруссии рассказали о проекте доктрины нацбезопасности Союзного государства

СБ Белоруссии: доктрину нацбезопасности Союзного государства обсуждают в МИД РФ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Проект доктрины национальной безопасности Союзного государства проходит обсуждение в МИД РФ и Совбезе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

По словам Вольфовича, работа над доктриной нацбезопасности Союзного государства России и Белоруссии идет полным ходом. Сейчас документ сформирован и проходит обсуждение на соответствующих структурных площадках в Министерстве иностранных дел РФ и Совете безопасности.

«Мы работаем с нашими российскими коллегами параллельно», — поделился Вольфович.

До этого Волфович говорил, что против Минска и Москвы Западом развязана кампания по демонизации.

Он подчеркнул, что ужесточение визового режима и закрытие границ странами Запада связаны с тем, что «руководство западных стран пытается сделать так, чтобы точка зрения Белоруссии и России не доходила до жителей этих стран».

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