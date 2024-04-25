В СБ Белоруссии рассказали о проекте доктрины нацбезопасности Союзного государства

Проект доктрины национальной безопасности Союзного государства проходит обсуждение в МИД РФ и Совбезе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

По словам Вольфовича, работа над доктриной нацбезопасности Союзного государства России и Белоруссии идет полным ходом. Сейчас документ сформирован и проходит обсуждение на соответствующих структурных площадках в Министерстве иностранных дел РФ и Совете безопасности.

«Мы работаем с нашими российскими коллегами параллельно», — поделился Вольфович.

До этого Волфович говорил, что против Минска и Москвы Западом развязана кампания по демонизации.

Он подчеркнул, что ужесточение визового режима и закрытие границ странами Запада связаны с тем, что «руководство западных стран пытается сделать так, чтобы точка зрения Белоруссии и России не доходила до жителей этих стран».

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.