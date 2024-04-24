Байден поручил выделить $145 млн Украине по линии Госдепа

Президент США Джо Байден дал поручение госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $145 млн. Это следует из меморандума, опубликованного на сайте Белого дома.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до $145 млн помощи Украине», — сказано в документе.

24 апреля президент Байден подписал закон о пакете помощи Украине и другим союзникам Вашингтона.

Общий объем данного пакета составил $95 млрд. Помимо помощи для Украины, в него, в частности, входит $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Подробнее о вооружении, которое Соединенные Штаты планируют поставить Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали основную проблему Запада для Украины.