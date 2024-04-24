Новая американская помощь Украине является «тяжелейшим ударом» по возможному возобновлению отношений Российской Федерации и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

«Гремучая смесь» законов говорит о враждебной радикализации сознания местных правящих кругов. Наносит тяжелейший удар по перспективам гипотетического возрождения российско-американских отношений в будущем», — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон «занимается эквилибристикой на горящей земле». Соединенные Штаты «балансируют на грани прямого столкновения ядерных держав», отметил Антонов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине и другим союзникам Вашингтона.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что РФ готова выстраивать отношения с США, это важная и нужная страна. При этом он заявил, что пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с Вашингтоном нет.

Российский лидер также выразил мнение, что имперская политика США мешает им самим и, когда в стране произойдут внутренние изменения, Вашингтон начнет уважать других.

Ранее Володин обвинил США в разжигании военных конфликтов для собственной выгоды.