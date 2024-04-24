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Лукашенко назвал условие для ухода с поста президента Белоруссии

Лукашенко: уйду на покой, когда в Белоруссии будет преемник, который не предаст

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложит с себя полномочия главы государства, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет преемник, который не предаст. Об этом пишет РИА Новости.

«Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Все!» И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью», — сказал Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Он отметил, что хочет, чтобы конец его политической карьеры был достойным, и чтобы белорусские власти не потеряли все ими созданное.

Днем 24 апреля Лукашенко был избран председателем VII Всебелорусского народного собрания. Позже он опроверг теорию оппозиционера, руководителя исследовательского направления Центра EAST Андрея Елисеева о том, что ему нужна должность председателя ВНС для того, чтобы «уйти, но оставаться во власти». Лукашенко назвал это чепухой.

Ранее Лукашенко назвал условие для вступления Белоруссии в войну.

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