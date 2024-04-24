Лукашенко отреагировал на слова о том, что он стал главой ВНС, чтобы оставаться во власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что ему нужна должность председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС) для того, чтобы «уйти, но оставаться во власти». Слова Лукашенко передает РИА Новости.

До этого такую теорию выдвинул руководитель исследовательского направления Центра EAST Андрей Елисеев, являющийся представителем оппозиции. Лукашенко назвал это чепухой.

Днем 24 апреля Лукашенко был избран председателем VII Всебелорусского народного собрания.

Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Белоруссии, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

В ходе собрания ВНС 24 апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия не отрицает прогрессивные формы демократии Запада, а интегрирует их, если они не противоречат ценностям белорусского народа.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о возможности участия Белоруссии в боевых действиях.