Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал кандидатом на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС). На этот пост главу государства выдвинул делегат ВНС, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, сообщает ТАСС.

«Призываю вас всех поддержать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко на пост председателя Всебелорусского народного собрания», — сказал Шевцов во время проходящего в Минске заседания ВНС.

Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Белоруссии, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Президент республики 24 апреля принимает участие в заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС). В ходе своего выступления он прокомментировал текущую ситуацию в зоне украинского конфликта, обвинив западные страны в подбрасывании Киеву образов врага в лице Москвы и Минска.

Более того, Лукашенко назвал Украину полигоном. Он пояснил, что сейчас здесь решается судьба будущего мирового порядка.

До этого Лукашенко сказал, что белорусское государство и его жители никогда не были так защищены, как сейчас.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.