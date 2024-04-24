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Президент Финляндии назвал «лучший способ» избежать войны

Президент Финляндии Стубб: к войне нужно готовиться, а не говорить о ней

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Финляндия считает, что риторика Запада о возможной войне с РФ в последнее время стала слишком агрессивной, и ее следует смягчить. Об этом президент страны Александр Стубб заявил во время визита в Стокгольм, его цитирует Euractiv.

«Лучший способ избежать войны — меньше говорить и больше готовиться», — высказал мнение Стубб.

Финский президент отметил, что текущая агрессивная западная риторика, может подорвать веру молодого поколения в будущее. Он также выразил уверенность, что Финляндия и Швеция могут сыграть одну из ключевых ролей в содействии миру, несмотря на то, что хотят иметь сильные армии.

Стубб и до этого призывал Запад отказаться от воинственных высказываний в сторону РФ. 11 апреля он сказал, что считает маловероятным нападение России на одну из европейских стран. При этом президент Финляндии заявил, что у Европы есть «окно возможностей в несколько лет», чтобы «изменить свое мышление», отказавшись от «Ла-ла ленда» эпохи после окончания Холодной войны.

Ранее новый глава финской таможни Сами Ракшит предложил усилить санкции против РФ.

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