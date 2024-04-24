Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина получила от Еврокомиссии новый транш бюджетной помощи

Фон дер Ляйен: ЕК выделила Украине €1,5 млрд в качестве нового транша помощи

close
100%
vonderleyen/Twitter

Европейская комиссия (ЕК) предоставила Украине очередной транш бюджетной помощи. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написала глава высшего органа исполнительной власти Европейского союза (ЕС) Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении уточняется, что речь идет о сумме в €1,5 млрд. Эти деньги были выделены в рамках программы регионального содружества по предоставлению Украине помощи в размере €50 млрд, рассчитанной до 2027 года.

«Сегодня мы выделяем €1,5 млрд в рамках Фонда для Украины на €50 млрд», — рассказала фон дер Ляйен.

10 апреля в ЕК сообщили, что до конца месяца региональное содружество выплатит Украине очередные €1,5 млрд в рамках финансовой помощи. При этом в заявлении подчеркивалось, что соответствующее решение будет принято, если Брюссель положительно оценит выполнение Киевом согласованных условий. В частности, речь идет о проведении ряда реформ в сфере государственного управления.

В прошлом месяце Европейская комиссия уже предоставила Украине €4,5 млрд в качестве макрофинансовой помощи. Эти средства были выделены за период с января по март 2024 года.

Ранее в ЕК признались, что не знают, когда финансовая помощь Украине начнет приносить результаты на поле боя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами