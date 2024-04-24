Украина получила от Еврокомиссии новый транш бюджетной помощи

Европейская комиссия (ЕК) предоставила Украине очередной транш бюджетной помощи. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написала глава высшего органа исполнительной власти Европейского союза (ЕС) Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении уточняется, что речь идет о сумме в €1,5 млрд. Эти деньги были выделены в рамках программы регионального содружества по предоставлению Украине помощи в размере €50 млрд, рассчитанной до 2027 года.

«Сегодня мы выделяем €1,5 млрд в рамках Фонда для Украины на €50 млрд», — рассказала фон дер Ляйен.

10 апреля в ЕК сообщили, что до конца месяца региональное содружество выплатит Украине очередные €1,5 млрд в рамках финансовой помощи. При этом в заявлении подчеркивалось, что соответствующее решение будет принято, если Брюссель положительно оценит выполнение Киевом согласованных условий. В частности, речь идет о проведении ряда реформ в сфере государственного управления.

В прошлом месяце Европейская комиссия уже предоставила Украине €4,5 млрд в качестве макрофинансовой помощи. Эти средства были выделены за период с января по март 2024 года.

Ранее в ЕК признались, что не знают, когда финансовая помощь Украине начнет приносить результаты на поле боя.