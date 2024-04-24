Дипломат Антонов заявил, что США давят на энергетику РФ ради доминирования на рынках

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что смыслом санкционного давления США на энергетический комплекс России является желание Вашингтона доминировать на рынках. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического представительства в США.

По словам Антонова, Вашингтон перестал скрывать истинный смысл санкционного нажима на Россию. Дипломат подчеркнул, что речь идет не о каких-то мифических устремлениях по урегулированию украинского конфликта, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях американцев. Когда США не могут вести честную конкурентную борьбу, они пускают в ход санкции.

Российский посол обвинил американские власти в постоянном лицемерии. Так, все время рассуждая об экзистенциальной угрозе от потепления планеты и подталкивая другие страны к отказу от использования ископаемого топлива, США большими темпами наращивают добычу собственного сырья и подсаживают своих союзников на американский газ на десятилетия вперед.

Антонов назвал «энергобезопасность по Вашингтону» желанием доминировать на рынках и ограничить любую конкуренцию. При этом дипломат выразил сомнение в том, что такие подходы являются жизнеспособными в многополярном мире.

До этого США пообещали продолжать вводить санкции в отношении энергетики России.

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