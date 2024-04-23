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Генсек НАТО заявил о неизбежности расходов стран альянса на оружие Украине

Столтенберг: странам НАТО не избежать необходимости платить за поддержку Украины

Странам НАТО не избежать платы за поставки оружия Украине. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве, передает ТАСС.

«Это цена за то, что нашим соседом является Россия, и мы должны платить цену за то, чтобы Украина победила. Мы не можем убежать от этих расходов», — сказал генсек.

По его словам, государствам НАТО необходимо понять, что «самой дорогостоящей альтернативой станет позволить [президенту РФ Владимиру] Путину» одержать победу на Украине.

Столтенберг добавил, что на поддержку Киева приходится «всего 0,2% от ВВП всех стран альянса и она не требует отправки [на Украину] солдат НАТО».

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд. Ожидается, что в американском сенате голосование по документу состоится 23 апреля.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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