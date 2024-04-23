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Премьер Великобритании заявил, что РФ может напасть на страны НАТО после Украины

Премьер Британии Сунак заявил, что РФ может напасть на страны НАТО после Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия может атаковать страны НАТО, если победит в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если позволить президенту России Владимиру Путину победить на Украине, «то принцип суверенитета будет подорван».

«Мы окажемся втянутыми в мир грубой силы, а не в мир демократической воли людей», — сказал Сунак.

По его словам, власти РФ не остановятся на Украине и у них есть желание, если уже не возможность, атаковать другие страны в Европе, возможно, включая страны-члены НАТО.

«Цена провала в поддержке Украины сейчас будет куда больше, чем отбросить Путина», — сказал он.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях». Кроме того, министр обороны РФ заявил, что в настоящий момент в Европе проходит серия учений объединенных сил НАТО по отражению предполагаемой российской агрессии.

Ранее в Норвегии заявили о подготовке к конфликту с Россией в Арктике.

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