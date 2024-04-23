Президент Азербайджана рассказал о мирном соглашении с Арменией

У Азербайджана и Армении есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение между ними, осталось лишь проработать детали. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на международной конференции в Баку, передает ТАСС.

По его словам, для этого потребуется время. Глава Азербайджана подчеркнул, что обе республики сейчас ближе к подписанию мирного соглашения, чем когда-либо прежде.

Также Алиев сообщил, что главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут встречу в Казахстане, Астана обратилась к республикам с предложением принять у себя дипломатов для регулирования территориального вопроса.

15 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности его страны подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами. Речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.