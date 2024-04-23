Стало известно о намерениях властей Молдавии закрыть телевидение Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду стремится превратить телевидение страны в партийный рупор, пытается контролировать и в перспективе закрыть общественное телевидение Молдавии. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, ее слова приводит «Sputnik Молдова».

«Санду и PAS (правящая партия «Действие и солидарность» - прим. ред.) превратили общественное телевидение Молдовы в партийный рупор и теперь пытаются взять под контроль или закрыть общественное телевидение Гагаузии», — подчеркнула она.

По ее словам, телерадио Гагаузии GRT является одним из немногих телеканалов, куда приглашают представителей оппозиционных партий и где не боятся поднимать «действительно острые и злободневные вопросы». «Такие СМИ не нужны и опасны для этой власти», - добавила Гуцул.

До этого молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Ранее глава Гагаузии обвинила партию Санду в попытке разжечь межнациональную рознь в Молдавии.