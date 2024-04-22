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Глава Гагаузии обвинила партию Санду в попытке разжечь межнациональную рознь в Молдавии

Гуцул: правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь

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Максим Блинов/РИА Новости

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов. Такое мнение в интервью ТАСС высказала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

По ее словам, партия президента Майи Санду пытается разделить и столкнуть два народа — гагаузов и молдаван.

«Мы живем в одной стране, мы братья, а нас пытаются столкнуть между собой. Разжигание идет межнациональной розни», — сказала Гуцул.

Политик негативно высказалась об интервью Санду, где она говорит, что гагаузы не выплачивают налоги. Гуцул заявила, что некоторые представители правящей партии выходили с лозунгами, с плакатами: «Гагаузы - сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия».

Глава Гагаузской автономии подчеркнула, что гагаузы — не сепаратисты, они лишь ратуют за дружбу с Российской Федерацией, чтобы поставлять туда свои товары.

В этом же интервью Гуцул назвала референдум об интеграции Молдавии в Европейский союз политической манипуляцией правительства и президента республики, направленной на то, чтобы удержаться у власти.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.

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