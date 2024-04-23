Отправка странами Запада оружия Киеву лишь продлевает конфликт и вредит Украине. Об этом заявил журналист Вацлав Горжейши в статье для чешского издания Lidovky.

«Отправляя вооружение Украине, мы продлеваем конфликт и фактически вредим ей. На мой взгляд, правильный подход выбрали Венгрия, Словакия, Австрия и Швейцария», - подчеркнул он.

По словам журналиста, Украине на фоне критической ситуации украинской армии на фронте необходимо как можно быстрее урегулировать конфликт мирными дипломатическими методами, смирившись тем самым с освобождением Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и их включением в состав РФ.

По его мнению, названная стратегия является «меньшим злом» на фоне перспективы продолжения боевых действий.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что территория Украины сократится на 50 процентов к концу специальной военной операции.

Ранее на Западе заявили о возможности победы России еще до конца президентского срока Байдена.