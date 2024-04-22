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На Западе заявили о возможности победы России еще до конца президентского срока Байдена

Politico: Россия может победить на Украине еще до окончания срока Байдена

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Виталий Аньков/РИА Новости

Россия может одержать победу в украинском конфликте уже в этом году, считает руководитель инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории РФ) Эндрю Мичт. Свое мнение он выразил в статье для издания Politico.

«С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена», — отметил автор.

По его словам, западные страны потеряли много времени, поскольку находились в состоянии «стратегического сна». Только недавно Евросоюз начал увеличивать поставки снарядов Вооруженным силам Украины. При этом помощь, выделенная Вашингтоном Киеву, может оказаться запоздалой, добавил Мичт.

До этого издание сообщало, что Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство США на Украине. Американские специалисты будут консультировать и поддерживать правительство и армию Украины. В Пентагоне подчеркнули, что в полномочия советников не входит выполнение военных обязанностей.

Ранее глава ЦРУ допустил полное поражение Украины к концу года.

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