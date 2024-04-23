Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что масштабы протестов США против операции Израиля в секторе Газа являются для Вашингтона «качественно новым явлением». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США», — сообщил Пушков.

До этого глава Украины Владимир Зеленский обиделся на западных союзников, которые помогли не Украине, а Израилю. Он признался в интервью французскому блогеру Гуго Траверу, что испытывал шоковое состояние, после того, как союзники помогли Израилю, несмотря на то, что эта страна не является членом НАТО.

Глава Украины признался, что у него возник вопрос: «А что не так с украинцами?». Зеленский посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ резко переключилось с Украины на ситуацию на Ближний Восток.

Он обратил внимание, что это ведет к «меньшей ответственности со стороны политических лидеров» и, как следствие, к уменьшению помощи.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.