Зеленский оценил инициативу Макрона об «олимпийском перемирии»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в перемирие с РФ на время проведения летних Олимпийских игр 2024 года во Франции. Об этом глава государства заявил в ходе интервью с французским репортером Хуго Траверсом, запись которого появилась на YouTube-канале последнего.

Журналист попросил украинского лидера прокомментировать предложение президента Франции Эммануэля Макрона об объявлении перемирия в период с 26 июля по 11 августа текущего года. В это время в Париже состоится крупнейшее международное спортивное соревнование.

«Я не верю не в такой формат перемирия, а в какой-либо формат перемирия с РФ», — отметил Зеленский.

17 марта Макрон заявил о планах предложить российскому руководству установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр 2024 года. Позже глава республики сообщил, что намерен приложить максимум усилий для реализации этой инициативы и обсудить ее с китайским лидером Си Цзиньпином.

16 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин неоднократно получал предложения о перемирии. Однако, по словам представителя российского лидера, обычно Киев использует такие инициативы для попытки перевооружить армию страны и перегруппировать войска на поле боя.

Ранее в МИД РФ заявили, что предложение Франции о перемирии должно пройти проверку на искренность.