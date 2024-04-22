Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному украинскому конфликту

Североатлантическому альянсу стоит подготовиться к затяжному конфликту на Украине. Об этом в ходе интервью для американской телекомпании PBS заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что боевые действия по своей природе непредсказуемы. Тем не менее Североатлантический альянс должен быть готов к продолжению сражений в течение длительного времени, отметил руководитель организации.

«Важно, что мы обсуждаем сейчас не только краткосрочную поддержку [Украины], но и ищем пути, как мы можем институционализировать в рамках НАТО долгосрочную поддержку», — сказал Столтенберг.

По его словам, такой подход поможет сделать процесс помощи Украине более «предсказуемым и надежным». Также генеральный секретарь НАТО рассчитывает, что благодаря институционализации долгосрочной поддержки Киева организация сможет приблизить начало мирных переговоров.

21 апреля руководитель Североатлантического альянса сообщил об отсутствии у союзников планов отправлять боевые подразделения на Украину. Однако в данный момент в стране присутствуют военные советники из государств — членов НАТО, уточнил Столтенберг.

Ранее в НАТО заявили о праве Украины наносить удары по целям за пределами страны.