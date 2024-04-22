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Посол Украины призвал десятикратно увеличить поставки оружия Киеву

Посол Украины Мельник призвал Европу десятикратно увеличить поставки оружия ВСУ

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Global Look Press

Посол Украины в Бразилии, бывший глава дипмиссии в Берлине Андрей Мельник поприветствовал принятие палатой представителей США законопроекта о помощи Киеву на $61 млрд, призвав страны Европы увеличить поставки оружия десятикратно. Его слова приводит ntv.

Он подчеркнул, что США приняли историческое решение и выразил надежду, что военная помощь от Вашингтона будет расширяться в будущем.

«В то же время мы призываем европейцев - особенно наших немецких союзников - рассматривать это решение Вашингтона как стимул к десятикратному увеличению собственных поставок оружия», — сказал Мельник.

По словам дипломата, «было бы фатально, если бы европейцы почивали на лаврах и уклонялись от ответственности».

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее в Германии раскрыли, на сколько Украине хватит выделенной помощи от США.

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