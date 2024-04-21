В Германии раскрыли, на сколько Украине хватит выделенной помощи от США

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Der Spiegel: $61 млрд от США профинансирует конфликт на Украине до 2025 года

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Rod Lamkey/Global Look Press

Принятый палатой представителей США законопроект о выделении Украине $61 млрд позволит Киеву продолжить военный конфликт до 2025 года и сдвинет сроки возможного установления мира в стране. Такую оценку приводит Der Spiegel.

«Если президент России Владимир Путин надеялся на скорую победу или установление мира на Украине, то теперь он, скорее всего, будет весьма разочарован», — говорится в тексте.

$61 млрд может быть использован для финансирования «борьбы украинцев» вплоть до 2025 года, отмечается в материале.

Украинские войска на фронте теперь будут в первую очередь получать больше артиллерийских снарядов. Кроме того, вероятно, будут пополнены запасы для оснащения ракетных установок. Обсуждается также поставка новых систем Patriot и дополнительного вооружения для ПВО, пишет газета.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе.

Ранее сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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