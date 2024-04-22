Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. Его слова приводит издание Fakt.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал Дуда.

Как отметил польский президент, данный вопрос является темой переговоров между Вашингтоном и Варшавой.

«Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности», — подчеркнул он.

По словам Дуды, Россия продолжает укреплять Калининградскую область в военном отношении, а также разместила ядерное оружие на территории Белоруссии.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но также премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее в Финляндии заявили, что не намерены размещать у себя ядерное оружие США.