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Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США

Президент Дуда: Польша готова к размещению ядерного оружия США

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Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. Его слова приводит издание Fakt.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал Дуда.

Как отметил польский президент, данный вопрос является темой переговоров между Вашингтоном и Варшавой.

«Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности», — подчеркнул он.

По словам Дуды, Россия продолжает укреплять Калининградскую область в военном отношении, а также разместила ядерное оружие на территории Белоруссии.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но также премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее в Финляндии заявили, что не намерены размещать у себя ядерное оружие США.

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