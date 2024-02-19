В Финляндии заявили, что не намерены размещать у себя ядерное оружие США

Власти Финляндии не видят необходимости в размещении американского ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил премьер-министр североевропейской страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Орло отметил, что в размещении ядерного арсенала нет необходимости, поскольку НАТО само обеспечивает ядерное сдерживание. По его словам, для обеспечения безопасности альянса достаточного тех ядерных боеголовок, которые уже развернуты в нескольких странах — членах организации.

Несмотря на это, Финляндия «тщательно готовится участвовать в сдерживании [потенциальных угроз альянсу] с помощью обычных вооружений», добавил премьер.

США размещают свой ядерный арсенал в странах Североатлантического альянса в рамках программы Nuclear Sharing.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, пока в Хельсинки не решили присоединиться к НАТО. Российский президент намекнул, что теперь проблемы могут появиться, напомнив о создании Ленинградского военного округа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.