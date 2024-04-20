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Стало известно, что будет обсуждать госсекретарь США в Китае

Госдеп: Блинкен во время визита в КНР затронет темы РФ, КНДР, Ближнего Востока

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Jonathan Ernst/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай намерен обсудить Россию, КНДР, ситуацию на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Отмечается, что Блинкен намерен выразить обеспокоенность Вашингтона «поддержкой военно-промышленного комплекса России» со стороны Китая. Подчеркивается, что это будет основной темой обсуждения с властями КНР.

«Думаю, что наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая», — рассказал представитель Госдепа.

Блинкен также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе ситуацию в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а также Северной Корее и Мьянме.

До этого Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри заявил, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) сфокусированы только на том, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и избегать конфликтов на Ближнем Востоке.

Ранее политолог рассказал о взаимоотношениях США и стран Африки.

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