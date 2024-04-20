Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин можно назвать «московской Марджори» за то, что она якобы «распространяет российскую пропаганду», высказываясь против американской помощи Украине. С таким мнением в интервью CNN заявил бывший член палаты представителей Кен Бак.

«Московская Марджори достигла нового дна… Вы знаете, во время русской революции Ленин говорил об американских журналистах, которые писали блестящие репортажи о России в то время, как о полезных идиотах. И я даже не думаю, что Марджори достигает здесь такого уровня полезной идиотки. Она просто распространяет российскую пропаганду и при этом серьезно вредит американской внешней политике», — заявил Бак.

До этого Грин предложила поправку в законопроект о предоставлении помощи Украине со стороны США, в соответствии с которой законодателям, проголосовавшим за его принятие, нужно будет вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, Грин заявляла, что жители США требуют скорейшего урегулирования украинского конфликта мирным путем.

Ранее американский министр заявил о нежелательном сценарии развития конфликта для Киева.