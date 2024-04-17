Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский министр заявил о нежелательном сценарии развития конфликта для Киева

Министр ВВС США Кендалл: украинский конфликт идет в ненужную Киеву сторону

close
100%
Rod Lamkey/Global Look Press

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что конфликт на Украине развивается в ненужную для Киева сторону из-за задержек помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Запада. Свое мнение он выразил на слушаниях в палате представителей США, передает ТАСС.

«Сейчас война движется не в нужном [Киеву] направлении. Во многом это происходит потому, что они (ВСУ. – прим. ред.) не получили этой помощи», — подчеркнул он.

Кендалл отметил, что количество снарядов у украинской армии сходит на нет. По его мнению, для дальнейших действий Киеву необходимо, чтобы американский конгресс пришел к соглашению о выделении дополнительных бюджетных средств в текущем финансовом году для оказания помощи Украине.

До этого Politico со ссылкой на украинских военнослужащих сообщала, что украинские военные не верят обещаниям Запада о «поддержке Украины столько, сколько потребуется» на фоне сложной ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте с боеприпасами и личным составом.

Ранее Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами