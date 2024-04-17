Американский министр заявил о нежелательном сценарии развития конфликта для Киева

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что конфликт на Украине развивается в ненужную для Киева сторону из-за задержек помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Запада. Свое мнение он выразил на слушаниях в палате представителей США, передает ТАСС.

«Сейчас война движется не в нужном [Киеву] направлении. Во многом это происходит потому, что они (ВСУ. – прим. ред.) не получили этой помощи», — подчеркнул он.

Кендалл отметил, что количество снарядов у украинской армии сходит на нет. По его мнению, для дальнейших действий Киеву необходимо, чтобы американский конгресс пришел к соглашению о выделении дополнительных бюджетных средств в текущем финансовом году для оказания помощи Украине.

До этого Politico со ссылкой на украинских военнослужащих сообщала, что украинские военные не верят обещаниям Запада о «поддержке Украины столько, сколько потребуется» на фоне сложной ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте с боеприпасами и личным составом.

Ранее Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы.