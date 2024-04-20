В США заявили, что помощь ВСУ придет менее чем через неделю после одобрения конгрессом

Американское оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже готово к отправке на Украину, Пентагону потребуется меньше недели после одобрения помощи Киеву от Вашингтона для того, чтобы начать отправку вооружения украинской армии. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

«Пакет вооружений для Украины «готов к использованию», как только законопроект о помощи будет одобрен конгрессом… Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить часть вооружения украинским подразделениям, которые были вынуждены нормировать артиллерийские снаряды и снаряды ПВО», — говорится в сообщении издания.

Неназванный американский чиновник сообщил, что после того, как законопроект об иностранной помощи на сумму $95 млрд будет одобрен, потребуется «менее недели», чтобы часть оружия достигла поля боя, в зависимости от того, где оно хранится. Законопроект включает около 60 миллиардов долларов для Украины, а большая часть оставшейся суммы предназначена для Израиля и партнеров США в Азии.

По оценке газеты, пакет помощи ВСУ от США «почти наверняка» будет содержать крайне необходимые боеприпасы, включая 155-мм снаряды, используемые в гаубицах НАТО, и снаряды для реактивной артиллерии средней дальности.

Сообщалось, что законопроект о выделении средств Украине обсуждается в конгрессе США с октября 2023 года. В феврале сенат поддержал проект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако республиканское большинство в конгрессе настаивало на разделении пакетов и голосовании отдельно по каждому. В итоге проект палаты представителей оказался за некоторыми исключениями похож на сенатский, а голосовать раздельно по странам за него будут 20 апреля.

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