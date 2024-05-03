В Калининграде ответили на идею финского депутата закрыть для РФ доступ к региону

Заявления о возможности закрыть доступ России к Калининграду абсурдны и граничат с неадекватностью. Так в беседе с РБК прокомментировал пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков слова финского депутата Мики Аалтолы о возможности соответствующих действий из-за того, что Россия якобы препятствует авиасообщению над Балтикой.

«К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью», — заявил он.

Лысков обратил внимание на то, что из-за ряда ограничений самолеты РФ сами летают над нейтральными водами Балтийского моря. Пресс-секретарь подчеркнул, что трудностей в навигации нет.

До этого Аалтола заявил, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград.

Эстония обвиняла Россию в глушении GPS-сигнала в Балтийском регионе. Глава МИД республики Маргус Цахкна заявлял, что эта проблема касается Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. По мнению Цахкна, «атака на GPS является частью гибридной акции, которая нарушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения».

Глава МИД Эстонии пояснил, что Россия, как и другие страны, является участником конвенции о недопущении вмешательства в работу системы GPS. Однако, по его словам, есть много доказательств того, что помехи исходят из региона Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда.

27 апреля самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся в Финляндию.

Ранее в Кремле прокомментировали обвинения РФ в глушении сигнала GPS.