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В ЕС отреагировали на упреки Трампа о недостаточной помощи Украине

Мишель: Европа потратила на помощь Украине €143 млрд

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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европа потратила на помощь Украине €143 млрд ($152 млрд). Таким образом он отреагировал на сделанные ранее упреки экс-президента США Дональда Трампа в недостаточном финансировании Киева странами ЕС, сообщает ТАСС.

«Цифры говорят сами за себя. Европейская помощь Украине — 143 млрд евро», — написал Мишель.

19 апреля экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза за то, что они тратят на помощь Украине меньше, чем Соединенные Штаты. По его мнению, Вашингтон дал Киеву на $100 млрд больше, чем Европа. Трамп призвал Евросоюз «шевелиться» и задался вопросом, почему ЕС не может уравнять сумму вложенных в Киев средств.

18 апреля палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Подробнее о законопроекте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Британия окажет Украине помощь в восстановлении энергетики.

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