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В Совфеде предупредили, что конференция по Украине обречена на провал

Сенатор Джабаров: РФ никогда не согласится с решениями на конференции по Украине

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что конференция по конфликту на Украине в Швейцарии обречена на провал, а Москва никогда не согласится с принятыми на ней решениями. Его слова приводит «Парламентская газета».

По его словам, мероприятие обречено на провал и ничего не решит.

Сенатор подчеркнул, что Россия не поехала бы на конференцию, где из нее попытаются сделать военного преступника. Он также напомнил, что участие Китая в конференции под вопросом, поскольку Пекин выступает за мирное разрешение конфликта с учетом реалий на земле.

«Мы никогда не согласимся с любым решением этой конференции. Нас там не было, а за нашей спиной договариваться бесполезно», — сказал Джабаров.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев увидел тройную пользу для России в конференции по Украине в Швейцарии.

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