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МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

МЧС предупредило о заморозках до -5℃ ночью и утром 4 мая в Московской области

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ночью и утром 4 мая в Московской области ожидаются заморозки до -5℃. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночные и утренние часы 04 мая ожидаются заморозки в Московской области до -5°С», — говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что при заморозках лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, стоит воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам рекомендовали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

2 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что резкие колебания погоды ожидаются в России в мае.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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