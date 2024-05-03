В Сибири подростка-инвалида не принимали в 10-й класс из-за «отсутствия перспектив»

В Красноярском крае школьник-инвалид хотел поступить в десятый класс, но ему отказали. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Ирину Мирошникову.

Подросток сам обратился к женщине. По его словам, он закончил девятый класс и хотел бы учиться в своей школе, но в формате домашнего обучения.

В беседе с родителями в учреждении заявили, что «полученного образования подростку достаточно, что перспектив для продолжения обучения после окончания 11 классов у него нет». Педагоги порекомендовали молодому человеку получить среднее профессиональное образование.

Морошникова обратилась в Управление образования и там ей сообщили, что каких-либо законных оснований не допускать школьника до учебы у администрации учреждения нет.

«В итоге парень продолжил учиться в этой школе, как и планировал ранее», – сообщается в публикации.

Номер заведения в публикации не указан.

Ранее в Ленобласти находящегося в розыске мальчика-инвалида нашли на ж/д платформе.