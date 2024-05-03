В Ульяновске заявили, что Ленин играл большую роль в становлении Финляндии как государства

В финском городе Тампере закрывается единственный за пределами России музей Ленина. В «Ленинском мемориале» в Ульяновске заявили «Газете.Ru», что расстроены этим решением, поскольку экспозиция была интересна туристам и местным жителям. Там отметили, что основная часть коллекции была привезена из России, поэтому после закрытия учреждения экспонаты могут вернуться в Государственный исторический музей.

«Коллектив Ленинского мемориала в Ульяновске с сожалением узнал о предстоящем закрытии музея В.И. Ленина в городе Тампере (Финляндия). Бесспорна большая роль В.И. Ленина в становлении Финляндии как самостоятельного государства. Экспозиция, посвященная В.И. Ленину, действовала в Тампере с 1946 года и, по словам самих финских музейщиков, была интересна туристам и горожанам. Говоря о судьбе коллекции музея в Тампере, важно отметить, что самая старая часть, ядро коллекции — экспонаты, присланные из Москвы к открытию музея из Центрального музея В.И. Ленина. Собрание Центрального музея В.И. Ленина в настоящее время является частью уникальной коллекции Государственного исторического музея и в случае возможного отказа Музея В.И. Ленина в Тампере от данной части коллекции, музейные предметы могут быть возвращены в Российскую Федерацию в музей, ранее передавший данные предметы — в Государственный исторический музей», — сказали там.

23 апреля стало известно, что в Финляндии закроется единственный за пределами России музей Ленина, открытый в городе Тампере в 1946 году. По словам директора учреждения Калле Каллио, старое название уже не соответствует экспозиции и вводит публику в заблуждение. Он уточнил, что решение о закрытии музея Ленина не связано с влиянием политики или инвесторов.

Отмечалось, что на месте культурного учреждения откроют музей восточных отношений, который, по мнению руководства, больше отвечает потребностям посетителей. Его экспозиция будет посвящена отношениям между Россией и Финляндией, эпохе СССР, а также современному периоду вплоть до момента вхождения Финляндии в НАТО.

Ранее сообщалось, что в КПРФ сочли закрытие музея Ленина в Финляндии отказом от своей государственности.