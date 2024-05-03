В Кремле объяснили низкий антирейтинг Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал последние результаты опроса ФОМ, отразившие рейтинги Владимира Путина. Представитель Кремля обратил внимание на малый антирейтинг главы государства.

«Удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что он делает, он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого», — приводит ТАСС слова Пескова.

До этого опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), показал, что 83% российских граждан положительно оценивают работу Путина. За неделю показатель прибавил 4 п.п.

Кроме того, большинство населения (83% — плюс 3 п.п.) уверено, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства.

Песков отметил в связи с этим, что «тенденция устойчивая». Пресс-секретарь подчеркнул, что у президента высокий уровень поддержки населения, в стране фиксируется высокий уровень консолидации граждан вокруг главы государства.

Ранее большинство опрошенных россиян заявили, что доверяют результатам выборов президента.