Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что план украинского лидера Владимира Зеленского по прекращению конфликта, так называемая «формула мира», является некрологом для страны, который написали западные союзники Киева. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«План Зеленского – это некролог Украине. Он подразумевает заведомо невыполнимые для России условия», — подчеркнул Белик, отметив, что в этой связи СВО продолжится до тех пор, пока образование Украина во главе с неонацистским режимом не будет уничтожено.

Кроме того, депутат добавил, что упомянутый некролог был предложен Киеву Западом, впоследствии западные страны сами и согласились со своим же «планом-некрологом» для Киева. В этой связи, как заявил депутат, «любое решение белых западных господ на Украине воспринимается как закон».

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что саммит в Швейцарии по Украине не поможет разрешить конфликт Москвы и Киева, поскольку для этого необходимо проводить кропотливую работу за кулисами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

Ранее в Совфеде резко высказались о предстоящем саммите по Украине в Швейцарии.