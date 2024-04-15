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В Совфеде резко высказались о предстоящем саммите по Украине в Швейцарии

Сенатор Карасин назвал саммит по Украине в Швейцарии массовым пиар-сборищем

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии «массовым пиар-сборищем» с целью новых обвинений в адрес Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не приглашена на мероприятие, «да и приглашение не примет».

«Скорее всего, это выльется в массовое пиар-сборище с целью новых обвинений в адрес России и разного рода песнопения в поддержку киевского режима. Пользы для выхода из кризисной ситуации это не принесёт, а политического вреда ожидать следует», — написал Карасин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

До этого пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявлял, что участие России в конференции по мирному урегулированию украинского конфликта необходимо для установления мира.

Ранее в Совфеде заявили, что предложения Зеленского о мире будут отвергнуты в Швейцарии.

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