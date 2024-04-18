Захарова резко ответила Японии по поводу Курильских островов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление властей Японии о «незаконной оккупации» Курильских островов, назвала российский суверенитет над ними неоспоримым. Ее слова приводит ТАСС.

«Российский суверенитет над этими островами не просто неоспорим», — подчеркнула она, отметив, что упомянутый вопрос не является предметом для обсуждений.

16 апреля правительство Японии назвало южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными» Российской Федерацией. В ежегодном докладе японского МИД под названием «Синяя книга» говорится, что больше всего озабоченность в японско-российских отношениях вызывает «вопрос северных территорий». Так Токио называет Курильские острова.

В докладе прописано, что северные территории — острова, над которыми Япония имеет суверенитет, они являются исконной территорией страны, но сейчас они «незаконно оккупированы Россией».

Япония и СССР с середины XX века, а потом и РФ проводили переговоры с целью заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главной преградой на пути к этому остаются несогласия по правам на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

Ранее сообщалось, что в Токио обсуждают возврат северных территорий.