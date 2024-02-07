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В Токио обсуждают возврат северных территорий

В Токио начался «Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий»

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Depositphotos

В Токио открылся ежегодный «Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что съезд приурочен ко Дню северных территорий, который проходит 7 февраля в Японии. Традиционно в съезде участвуют японские политики, с речью выступает премьер-министр страны.

«Северными территориями» в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Согласно подписанному в 1855 году Симодскому трактату 1855 года, эти острова отошли Японии.

Однако в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. О передаче Кунашира и Итурупа речи не велось. Позиция Москвы заключается в том, что острова перешли СССР по результатам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Мирный договор между Японией и Россией так и не был подписан.

До этого генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявлял, что позиция Токио по вопросу принадлежности Курильских островов остается неизменной.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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