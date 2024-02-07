В Токио обсуждают возврат северных территорий

В Токио открылся ежегодный «Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что съезд приурочен ко Дню северных территорий, который проходит 7 февраля в Японии. Традиционно в съезде участвуют японские политики, с речью выступает премьер-министр страны.

«Северными территориями» в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Согласно подписанному в 1855 году Симодскому трактату 1855 года, эти острова отошли Японии.

Однако в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. О передаче Кунашира и Итурупа речи не велось. Позиция Москвы заключается в том, что острова перешли СССР по результатам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Мирный договор между Японией и Россией так и не был подписан.

До этого генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявлял, что позиция Токио по вопросу принадлежности Курильских островов остается неизменной.

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