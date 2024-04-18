Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Израиле и Хайфе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что президенту США Джо Байдену осталось только запретить самому себе участвовать в выборах после оговорки о Хайфе.

«Байден запретил Израилю нападать на Хайфу. Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать», — написала Захарова.

Она добавили, что ситуация могла бы быть смешной, если бы США не направляли миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру.

Американский президент при обсуждении эскалации конфликта между Ираном и Израилем призвал израильтян не нападать на Хайфу, расположенную на севере еврейского государства.

До этого телеканал NBC сообщал, что президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Исламской Республики.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.