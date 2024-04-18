Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Израиле и Хайфе

Захарова: Байдену после оговорки про Хайфу осталось запретить себе участвовать в выборах

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что президенту США Джо Байдену осталось только запретить самому себе участвовать в выборах после оговорки о Хайфе.

«Байден запретил Израилю нападать на Хайфу. Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать», — написала Захарова.

Она добавили, что ситуация могла бы быть смешной, если бы США не направляли миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру.

Американский президент при обсуждении эскалации конфликта между Ираном и Израилем призвал израильтян не нападать на Хайфу, расположенную на севере еврейского государства.

До этого телеканал NBC сообщал, что президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Исламской Республики.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами