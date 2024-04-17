В Госдуме считают естественным вывод российских миротворцев из Карабаха

Потребность в нахождении в Нагорном Карабахе российских миротворцев «равна нулю», поскольку на его территории не осталось армян. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин.

«Вывод российских миротворцев с территории Карабаха предопределен двумя обстоятельствами и носит вполне естественный характер в создавшихся условиях. Первое обстоятельство — это тот факт, что правительство Армении признало Карабах частью Азербайджана, и с этого момента все происходящее на территории Карабаха стало темой обсуждения между Россией и Азербайджаном, без участия Армении. Второе — тот факт, что в 2023 году Азербайджан начал вторую волну наступления и захватил Нагорный Карабах, а армянское население поголовно ушло с его территории, его там просто не осталось. Соответственно, в связи с этим потребность в нахождении там российских миротворцев стала приближаться к нулю», — сказал он.

Затулин подчеркнул, что Азербайджан планирует «сводить на нет следы пребывания армян» в Республике, поэтому нахождение там российских миротворцев стало бы поводом для конфликта для обеих сторон.

«Можно было бы цепляться за перспективы возвращения какой-то части армянского населения в Нагорный Карабах, можно было бы отстаивать идею, что миротворцы находятся там для того, чтобы гарантировать сохранение армянской собственности, культурных исторических памятников, в том числе памятников всемирно-исторического значения. Но в этом случае это полностью зависело бы от доброй воли самого Азербайджана, его желания продемонстрировать свою открытость в этом вопросе и его желания, чтобы там были свидетели того, что он дальше собирается делать на территории Карабаха. Судя по всему, он собирается переваривать эту территорию и постепенно сводить на нет следы пребывания армян в Нагорном Карабахе. В этой ситуации российские миротворцы становились поводом для конфликтов: если бы они стали протестовать против этого, это создавало бы проблемы в отношениях между Россией и Азербайджаном. Если не стали бы против этого протестовать, как не стали протестовать в 2023 году против новой операции Азербайджана в Карабахе, то в этом случае их можно было бы обвинить с армянской страны в том, что они статисты, просто подельники Азербайджана в искоренении армянского Нагорного Карабаха», — добавил он.

По словам депутата, причин для начала новой войны в Нагорном Карабахе после вывода миротворцев нет.

«Какая здесь может быть война в результате? Война может быть, если в Армении придут к власти люди, которые перестанут сдавать территорию Армении и армянские национальные интересы, Азербайджан с этим не согласится. А вот в сегодняшней ситуации я не вижу перспективы войны из-за Нагорного Карабаха в связи с российскими миротворцами. Там не осталось армян», — объяснил Затулин.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. По завершении конфликта Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана.

В сентябре 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 15 апреля заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами. Он уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации границ между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский миротворческий контингент покидает Нагорный Карабах.

Ранее Азербайджан вернул Армении почти всех военнопленных.