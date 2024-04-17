Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах

Грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

«Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния»», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и средства массовой информации регистрироваться в специальном реестре, а также подавать ежегодные декларации.

По данным агентства, чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях проект будет отправлен на подпись президенту Грузии. Отмечается, что в ходе голосования 17 апреля оппозиции в парламенте не было: она покинула зал заседаний.

До этого бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников оппозиции, митингующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, к продолжению протестов и их распространению на всю страну.

Вечером 16 апреля сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии ответили главе Евросовета Мишелю по поводу закона об иноагентах.