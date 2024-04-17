В Грузии ответили главе Евросовета Мишелю по поводу закона об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти страны прислушиваются к высказываниям каждого, однако высшим авторитетом является народ страны. Так он ответил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, который назвал закон об иноагентах в Грузии несовместимым со стремлением в Европейский союз, сообщает Imedi.

Папуашвили подчеркнул, что в Тбилиси «прислушиваются к к заявлениям каждого, мы уважаем высказывания каждого, однако единственный, чье заявление является для нас высшим авторитетом, — это грузинский народ».

Он также подчеркнул, что закон об иноагентах «отвечает интересам грузинского народа».

До этого Шарль Мишель назвал закон об иноагентах Грузии несовместимым со стремлением страны в Европейский союз.

«Разрешите ясно сказать. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим со стремлением Грузии в ЕС и с ее принятием», — высказался Мишель.

Вечером 16 апреля сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев увидел за митингами в Грузии «опытную голливудскую руку».