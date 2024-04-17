Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что идея евроинтеграции Молдавии явлется фантомом, президенту страны Майи Санду больше не с чем идти на выборы, поэтому она «цепляется за власть» любым способом. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Люди солидарны с тем, что идея евроинтеграции — это фантом. Санду больше не с чем идти на выборы, это единственное, за что безнадежно цепляется власть», - подчеркнул он.

В этой связи, отметил политик, велика вероятность того, что граждане проголосуют против интеграции страны в ЕС на фоне экономических проблем государства и падения уровня жизни населения.

«Уверен, что граждане проголосуют против: за четыре года правления прозападного режима Молдова не получила ничего, кроме нищеты», - заявил Шор.

До этого Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) и внесение по его итогам поправок в конституцию.

При этом сообщалось, что большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление в Европейский союз (ЕС), если бы соответствующий вопрос был вынесен на референдум.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.